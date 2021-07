¿Cómo habría sido el estilo de la princesa Diana en 2021?

«Creo que ya tenía claro su look cuando llegó a los 35 (o) 36 años, así que no la veo vistiendo de forma tan diferente», explicó, sugiriendo que los básicos del vestuario de Diana («blazers, los pantalones de mezclilla de Giorgio Armani, los bolsos de Versace y Dior») probablemente seguirían funcionando para ella hoy en día. «También podría verla fácilmente recurriendo a las siluetas sinuosas y minimalistas de The Row», añadió Moran.

Pero las declaraciones de estilo de Diana no siempre fueron tan literales. La investigadora de moda Eloise Moran, que fundó la cuenta de Instagram Lady Di Revenge Looks, comparó el vestuario de la princesa con una «armadura». Además de defenderla de los ataques, su ropa la ayudó a recuperar el control de su narrativa, tanto del palacio como de la prensa británica, tras su divorcio del príncipe Carlos en 1996.

«En todo caso, nos enseñó a todos a apreciar los productos promocionales: de universidades a las que nunca has asistido, de equipos deportivos de otras ciudades, e incluso de aerolíneas en las que nunca has volado», dijo, refiriéndose a las veces que Diana combinó un suéter de la Universidad de Northwestern o de Virgin Atlantic con shorts de ciclismo.

Matthew Storey, curador de la nueva exposición del Palacio de Kensington «Royal Style in the Making«, dijo por correo electrónico que los miembros de la familia real suelen «llevar ropa que rinde un sutil homenaje a la cultura del país que visitan». Pero la princesa Diana siguió haciéndolo en los años posteriores a su separación de Carlos a principios de la década de 1990 (optó por llevar un shalwar kameez tradicional en una visita a Pakistán en 1996, por ejemplo), y parece probable que hubiera continuado con ese enfoque reflexivo en su vestuario de trabajo.

