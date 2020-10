Cómo hablar con su hijo sobre cáncer

Si bien este tipo de conversación no es fácil de abordar para ningún padre y tampoco es fácil para un hijo comprenderlo, hay algunas recomendaciones que los especialistas dan para acometer esa tarea, teniendo en cuenta que no se puede evitar que los chicos sientan tristeza o preocupación con la noticia, y que sería contraproducente que repriman lo que sienten, sin importar su género.

Recibir un diagnóstico positivo de cáncer de mama fue “devastador” para Emi de Portugal. “Desde ese día hasta hoy me he enfrentado a una batalla sin tregua” confiesa esta madre de una niña de seis años.

