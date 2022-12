¿Cómo ha llegado Perú hasta aquí? Mociones de censura, corrupción… Los orígenes de la crisis que ha acabado con Castillo detenido

Esta decisión de Castillo de disolver el Congreso ha provocado una cascada de dimisiones en su propio Gobierno, mientras los parlamentarios han calificado de “dictatorial” la medida, y tanto afines como opositores han definido lo ocurrido como un “golpe de Estado” . No obstante, la determinación del mandatario no ha evitado que el Parlamento votase la moción y acabase aprobando su destitución por “permanente incapacidad moral” con 101 votos a favor de un total de 130.

“A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres “, sostuvo en un mensaje televisado el mandatario, que decretó también un toque de queda y acabó abandonando el Palacio de Gobierno de Lima, acompañado por sus familiares, y sin ofrecer declaraciones a los medios, con rumbo a la embajada de México, pero antes de llegar fue detenido por su escolta .

La destitución de Castillo como presidente aboca al país a un relevo precipitado que no es nuevo, en la medida en que la nación andina ha vivido en un constante terremoto político, con siete personas distintas en la jefatura de Estado en apenas once años . De estos nombres, el mandato más largo fue el de Ollanta Humala, que gobernó de julio de 2011 al mismo mes de 2016 y ahora está inmerso en un juicio por corrupción, una tónica recurrente en la etapa reciente de Perú. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente y cómo ha llegado hasta aquí?

