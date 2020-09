Cómo ha cambiado la pandemia a la industria gastronómica

Al cerrar los restaurantes, la responsabilidad de la alimentación familiar recayó en una casa donde, de repente ya no había ayuda doméstica. Mujeres profesionales , y hombres también, debieron hacerse responsables de preparar comidas, actividad con que no todos estaban acostumbrados a realizar.

Los restaurantes debieron tomar algunas decisiones: trabajar o no en mancuerna con alguna de estas plataformas y tal vez lo más importante, de acuerdo con las características del plato, decidir qué es transportable y qué no.

You May Also Like