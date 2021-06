¿cómo ha cambiado la ‘cultura’ de la UE?

Tampoco ha habido acuerdo a la hora de decidir si se suspenden o no las patentes de las vacunas . Esto, según la Unión, no aumentaría la producción; en Bruselas abogan primero por dejar de poner coto a las exportaciones.

No obstante, queda camino por recorrer. El paquete de estímulos aprobado por Bruselas no es tan amplio como el que, por ejemplo, ha impulsado la Administración Biden en Estados Unidos. En la UE sigue habiendo cierta timidez para dejar atrás las recetas de 2008. Las reglas fiscales son una buena muestra de esto: están suspendidas hasta 2023 y el debate ahora debe ser si se reforman o no. El Gobierno español es partidario de que haya cambios porque considera que las actuales son “opacas y poco útiles”.

Otra muestra del pensamiento de comunidad que parece haber arraigado en la actual UE es la compra conjunta de vacunas . Los primeros contratos empezaron a firmarse en agosto del año pasado, cuando apenas se había superado la primera ola de la pandemia. El objetivo era no convertir la adquisición de dosis contra la Covid-19 en una batalla campal entre países e igualar las posibilidades de acceso. Los niveles de riqueza son dispares entre Estados miembros, y salir al mercado de vacunas en esa condiciones hubiera sido muy negativo. “Era algo evidente, porque a las vacunas o llegábamos todos o no salíamos nunca”, recuerdan las fuentes.

