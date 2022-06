Cómo ha afectado el estrés durante la pandemia a la ovulación en el ciclo menstrual

“Casi dos de cada tres mujeres que participaron en el estudio durante la COVID-19 no ovulaban con normalidad” , destaca la profesora. Las mujeres experimentaron fases lúteas cortas, en las que se liberó un óvulo sin tiempo suficiente desde la ovulación para que ocurriera el embarazo, o anovulación, lo que significa que no se liberó ningún óvulo.

“Es probable que estas alteraciones ovulatorias silenciosas expliquen por qué tantas mujeres que no toman anticonceptivos hormonales informaron haber tenido períodos menstruales tempranos o inesperados en los días posteriores a la vacunación contra el COVID-19 “, señala Jerilynn C. Prior, MD, FRCPC, profesora de endocrinología en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá.

El estrés y los cambios de la rutina diaria han provocado una alteración de la ovulación durante el ciclo menstrual , refleja esta investigación presentada en ‘ENDO 2022’, la reunión anual de la Sociedad Endocrina norteamericana, y publicada en la revista ‘Journal of the Endocrine Society’.

