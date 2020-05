Cómo guías y clasificaciones se movilizan para hacer revivir la alta cocina

Una estrategia no exenta de críticas de parte de quienes recuerdan que la guía dejó de publicarse durante la Segunda Guerra Mundial y no restableció una clasificación hasta al cabo de un lustro.

Michelin prevé publicar su guía anual como si no hubiese pasado nada. Otros como la clasificación 50 Best anularon su esperado palmarés: las estrategias difieren a la hora de apoyar a los restaurantes de alta cocina, golpeados duramente por la pandemia.

AFP • 31 May 2020 – 03:00 AM

