Cómo gestionar la economía familiar ante una crisis económica

Si ya se tenía un hábito de ahorro y un fondo de emergencias , hay que intentar mantenerlo vigente y no utilizarlo, salvo en caso extremo. Y si todavía no se contaba con esta previsión, resulta aún más crítico destinar una parte de los ingresos para ello. Por insignificante que pueda parecer, bien invertido puede convertirse a medio o largo plazo en una suma importante.

El siguiente paso es prescindir de todos aquellos gastos que no sean necesarios . Hay que ser realistas. Si se puede, se debe apartar una partida para compras personales y familiares. Una vez realizada una lista de gastos sensata, hay que ser estrictos y cumplirla a diario. Además no hay que olvidarse de destinar una parte, por mínima que sea al ahorro. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, la economía española se desplomará un 8% este año y el paro se disparará hasta el 20,8%. De cumplirse este pronóstico significaría la mayor caída anual desde la Guerra Civil, muy cerca de la registrada en 1945, en plena autarquía. La recuperación no llegaría hasta 2021, cuando el PIB lograría crecer un 4,3% y el desempleo bajaría hasta el 17,5%.

Ante esta situación resulta imprescindible abordar el presupuesto familiar y realizar ajustes . Pero antes se debe llevar a cabo un paso previo: reclamar todos los servicios que se hayan cancelado por la crisis y estudiar las ayudas a las que podemos acogernos. El gimnasio, las actividades extraescolares, los vuelos que no se pudieron realizar, las entradas de espectáculos que no se han podido celebrar… En definitiva, toca revisar todos los planes organizados en los últimos meses y recuperar el dinero que iban a suponernos.

You May Also Like