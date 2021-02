¿Cómo gestionar criptomonedas en tu móvil? Apps para comprar y vender Bitcoin, Ether, Ripple, Dogecoin…

En esta plataforma hay tres tipos de cuenta -No verificada, Básica y Mejorada- , que dependen del nivel de verificación y que dan más libertad a medida que el nivel sea mayor. Bittrex limita la cantidad que el usuario puede retirar a su monedero. Las cuentas No verificadas, por ejemplo, tienen un límite de retiro de un 1 BTC diario o su equivalente. Por su parte, en las cuentas Básicas este límite aumenta a 3 BTC diarios o el equivalente. Por último, con la cuenta Mejorada el usuario puede retirar hasta 100 BTC diarios o el equivalente.

¿Y sus desventajas? Tiene métodos de pago limitados -no se aceptan tarjetas de crédito, débito ni PayPal – y no es muy sencillo de usar si eres una persona con poca experiencia que si inicia en este mundillo.

