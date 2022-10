Cómo funcionan las ‘passkeys’, el sistema de Google para iniciar sesión sin introducir la contraseña

Según Google, este cambio a las claves de acceso es “significativamente más seguro que las contraseñas y otros factores de autentificación”: “ No se pueden reutilizar, no se filtran en las infracciones del servidor y protegen a los usuarios de ataques de phishing “.

Los expertos en ciberseguridad no paran de recomendar a los usuarios utilizar distintas contraseñas para los accesos a sus cuentas y que estas sean difíciles de adivinar. Recordarlas todas puede resultar complicado para muchos, pero Google ha dado con la solución: que no sean necesarias para iniciar sesión.

