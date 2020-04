Cómo funcionan las licencias extraordinarias de fabricación de mascarillas por COVID-19

Por tanto, esta orden no supone la eliminación de las normas previas para el otorgamiento de licencias, sino que se analizará cada solicitud y se determinará quien puede y quien no fabricar productos sanitarios sin necesidad de marcado.

No obstante, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus , a partir de este martes l a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá autorizar de forma extraordinaria (y durante el estado de alarma) “la puesta en el mercado y la puesta en servicio de productos para los cuales no se hayan satisfecho los procedimientos de evaluación relativos a la colocación del marcado CE”.

