¿Cómo funciona una herencia y cuantos impuestos pagas al heredar?

A pesar de dejar testamento, el testador no puede disponer de todos los bienes a las personas que quieran, ya que hay una parte de estos que están destinados a la herencia legítima, es decir, a los herederos forzosos establecidos por ley. Estos son, en primer lugar, los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. De no haberlos, serán los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes y,si tampoco los hubiera, el viudo o viuda.

