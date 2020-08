Cómo funciona la varita dorada y por qué este ‘beauty gadget’ puede desbancar al rodillo de jade

No hay beauty addict que no conozca o haya probado el rodillo de jade. Esta herramienta, que se basa en los cambios de temperatura para descongestionar el rostro y trabajar las líneas de expresión, hace tiempo que se convirtió en un superventas difícil de desbancar; y es que ni los succionadores de poros ni las herramientas de frío han logrado hacerse con el hueco que esta varita de piedra natural se ha ganado en nuestros corazones.

