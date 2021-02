Cómo funciona la capacidad de "leer la mente" en mujeres y hombres: ¿existen diferencias? ¿Es distinta a la empatía?

“Sin duda, todos habremos tenido experiencias en las que hemos sentido que no nos hemos conectado con otras personas con las que estamos hablando, donde hemos percibido que no nos han entendido, o donde las cosas que hemos dicho se han tomado mal . Gran parte de la forma en que nos comunicamos se basa en nuestra comprensión de lo que piensan los demás ; sin embargo, este es un proceso sorprendentemente complejo que no todos pueden hacer”, explica Punit Shah, autor principal del estudio y experto en procesamiento social cognitivo del Departamento de Psicología de la Universidad de Bath.

