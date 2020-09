Cómo funciona la aplicación ‘Radar COVID’

‘Radar COVID’ es una aplicación anónima que “ garantiza la seguridad y privacidad” y no solicita ningún dato personal del usuario . Por tanto, no pueden ser identificados o localizados y, además, “tanto el uso de la app como la comunicación de un posible contagio serán siempre voluntarios”. Tampoco recoge datos de geolocalización, ni puede determinar la identidad de las personas con las que has tenido contacto.

