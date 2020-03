Cómo funciona Emoji Kitchen, la novedad del teclado de Google que crea y sugiere stickers a partir de tus iconos favoritos

Cabe matizar que no todos los emojis llevan aparejadas sugerencias , ya que estas se enfocan sobre todo a los símbolos de las caritas amarillas y a aquellos que el sistema moldea con facilidad, como el extraterrestre, el robot o el cactus. No obstante, también funciona con otros como los corazones de distintos colores y el icono de los 100 puntos.

Emoji Kitchen funciona (en Android) en WhatsApp, Telegram, Snapchat, Gmail o Messenger, pero no en Facebook, Instagram y Twitter . Si no hemos reparado en la novedad y deseamos comprobar que la tenemos, al escribir desde una de las apps compatibles esta saldrá de modo automático una vez despleguemos el apartado de los emojis.

