Cómo funciona el cubo que calma (¡y previene!) los cólicos de los lactantes y dónde encontrar el mejor para mi bebé

Los primeros días como padres son tan emocionantes como aterradores. Por fin nuestro bebé está en casa, pero, ahora, debemos aprender a comunicarnos y entendernos para cuidarle (¡y cuidarnos!) como se merece. Claro que , cuando rompe a llorar con desolación y no tiene hambre, ni sueño, ni mimos , son pocos los noveles que consigan guardar la compostura y no desesperarse pensando que son los peores progenitores de la historia. Comienza la sucesión de llamadas a padres, madres y amigos duchos en la materia en busca de respuestas : “¿está enfermo?”, “¿debería llamar al pediatra?”.

