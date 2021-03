Cómo evitar que te espíen con las extensiones de Chrome

Si una extensión tiene pocas valoraciones, es conveniente no instalarla porque no se cuenta con datos externos suficientes, pero si todas sus opiniones son negativas, no deberíamos ni pensar en la posibilidad de tenerla.

Antes de instalar una extensión en Chrome, los usuarios deben ser muy cuidadosos y cerciorarse de que no va a caer en una trampa . Para que no caigas en ellas, desde aquí te damos unos consejos que puedes seguir:

