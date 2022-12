¿Cómo evitar que los gastos de fin de año se conviertan en un estrés financiero?

Todos los productos o artículos en ofertas, gozan de la misma garantía que cualquier bien nuevo, y de contar con alguna irregularidad, es obligación del agente económico informar al consumidor, recuerda la entidad. El consumidor tiene siempre que pagar el precio más bajo marcado en el artículo, en cuanto al etiquetado, se debe evitar adquirir productos sin etiqueta o que no proporcione información clara, veraz y suficiente, ya que este es el único medio o referencia sobre la calidad del mismo. También es derecho del consumidor exigir la garantía y que la información conste por escrito, así como la manera de hacerla efectiva. No obstante, antes de salir del establecimiento comercial, las personas deben revisar el artículo, además de verificar que le han cobrado el precio que tenía marcado el artículo, y si está en descuento, que le hayan aplicado el anunciado. La Acodeco mantiene operativos en los principales centros comerciales con el objetivo de orientar, informar y proteger los derechos de los consumidores durante sus compras.

