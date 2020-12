Cómo evitar los robos en viviendas durante estas Navidades

También tener especial cuidado sobre lo que se publica en las redes sociales de toda la familia ya que una foto o comentario a veces puede contener información importante para los cacos. Si con todo, a la vuelta de sus vacaciones, encuentra la puerta abierta o una ventana de su vivienda rota, CAFMadrid recomienda no acceder a la misma, llamar de inmediato a la Policía Nacional (091) y no tocar nada hasta su llegada.

En este sentido, es importante no abrir la puerta cuando no se ha acordado la cita previamente con el técnico. De ahí la importancia de fomentar la colaboración y el conocimiento entre los vecinos ya que cada vez son más los pisos que se alquilan.

