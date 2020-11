¿Cómo evitar los engaños en eBay?

No obstante, recomienda sospechar cuando la dirección de la página de producto cambia y ya no es de eBay y cuando el usuario tiene que volver a ingresar sus datos personales o datos bancarios.

“Le escribí a eBay para decir que algo no iba bien. No recibí ninguna respuesta pero sí un balance que decía que le debía unos US$57”, según Dearlove por los productos vendidos.

“Recibí varios mensajes en mi correo que decían “Enhorabuena, has vendido tu iPad”, cuando yo no tenía ningún iPad que vender”, le dijo a la BBC.

Según el periodista Leo Kelion, del equipo de tecnología de la BBC, este fraude electrónico afectó fundamentalmente a usuarios y páginas de producto británicos, pero eso no significa que no pueda haber hackeos similares que tengan por objetivo a usuarios fuera del Reino Unido.

