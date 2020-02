cómo evitar el contagio, síntomas y cuándo debemos ir a urgencias

Sin embargo, para una persona sana sin enfermedades crónicas una gripe no supone ningún riesgo. “El organismo tiene los mecanismos necesarios para superar esta situación en pocos días. En general estos pacientes no requieren consulta médica” explica el doctor Alejandro Rodríguez, coordinador nacional del Grupo Español de Trabajo Gripe A Grave (GETGAG) de la SEMICYUC.

Los antibióticos no son efectivos para el virus, por ello no son necesarios en la gripe. En pacientes con riesgo de complicaciones de gripe o con gripe grave puede indicarse tratamiento antivíricos .

