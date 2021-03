Cómo Ethereum está cambiando el mundo

A mi conocimiento, todavía no se han realizado las primeras elecciones gubernamentales basadas en un contrato de Ethereum. Sin embargo, estimo que tendremos que esperar menos de 5 años para presenciarlo. Aunque esta aplicación no se ha aprovechado a nivel estatal, sí ocurre todos los días en lo que se llaman por sus siglas en inglés DAOs (organizaciones autónomas descentralizadas). Estas organizaciones que viven en Ethereum controlan aplicaciones a gran escala y tienen “accionistas” que votan de manera descentralizada y transparente. Las elecciones típicamente se hacen para tomar decisiones democráticas que afectan el funcionamiento de la aplicación que controlan.

