Cómo es nuestra clase política

En Panamá, no nos escapamos a esta posible y nefasta realidad. Solo vemos en los medios las notas de los actos de corrupción y a los posibles culpables caminar por las calles como si no hubieran hecho absolutamente nada. La democracia en su definición es “el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”. En otras palabras, es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. En Panamá, ¿estamos tan cerca del colapso de la democracia? ¿Estamos tan cerca del nefasto socialismo? Son dos interrogantes que el tiempo responderá; lo que si es claro es que nuestra clase política es la más baja, hipócrita y corrupta, elementos claves para que llegue el infierno. Pongamos nuestra barda en remojo.

