Cómo es la mini casa prefabricada de 50 mil dólares donde vive Elon Musk (Fotos)

Te imaginas a Elon Musk, un multimillonario de la tecnología, que se ha transformado en uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta, viviendo en una diminuta casa de apenas 50 mil dólares…

Por Infobae

Pues este es el rumor que ha tomado gran fuerza en el internet sobre el fundador de exitosas empresas como Tesla o Space X, las cuales están revolucionando las industrias de los automóviles y de los viajes al espacio respectivamente.

Así lo afirma un informe de Business Insider, en el cual se reseña la pequeña casa que aparentemente alquiló Musk para estar cerca de los cuarteles generales de Space X en Boca Chica (sur de Texas, Estados Unidos).

De acuerdo con este medio, Musk es dueño de una sola casa, que su casa de eventos del Área de la Bahía, pero recientemente rentó una propiedad a nombre de Space X, la cual tiene un costo de apenas 50 mil dólares y un área de 114 metros cuadrados, donde cabe una cocina, un cuarto, un baño, un área de entretenimiento (sala) y el una distribución bastante estricta para elementos como la nevera o una lavadora.

Es como un aparta-estudio de bajo consumo construido en una caja que en vez de usar el clásico método de construcción de “madera, martillo y clavos” utiliza materiales como acero, hormigón, aislamiento de espuma y paneles laminados.

La “casita”, la denomina la compañía constructora llamada Boxabl, que se especializa en casas prefabricadas, y aunque tiene poco tiempo de ser fundada, ya cuenta con una lista de espera que supera las 47 mil personas y de las cuales por lo menos 2 mil ya entregaron un primer depósito. Según sus dueños, hay interés por más de 100 mil unidades de casas prefabricadas.

En medio de la escasez de vivienda, lo que atrae a la gente a una “Casita” es el poco tiempo que requieren para fabricarse, el costo que es significativamente menor al de cualquier otra casa, y la mano de obra eficiente que requieren para fabricarse.

El concepto de Baxabl es introducir las lógicas de la producción en cadena a la industria inmobiliaria, entregando casas listas para ser usadas, como cualquier otro producto “ready to go”.

Sin embargo, son lo suficientemente fuertes como para soportar vientos de huracán, resistir al moho y tolerar inundaciones o nieve. Casi todos los acabados de Casita, como la electricidad, la fontanería y la climatización, se completan en la fábrica antes de que se envíe, por lo que cuando llegue a su destino, la casa solo necesita ser desplegada y adjuntada a sus cimientos y servicios públicos.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

En mayo de 2020, Musk, célebre por ser un adicto al trabajo que suele dormir en las oficinas de Tesla, avisó en su cuenta de Twitter que había vendido casi todas sus propiedades y posesiones físicas. “No seré propietario de ninguna vivenda”, contó.

Los rumores de Musk viviendo en una de estas “Casitas” comenzaron en noviembre del año pasado cuando Boxabl anuncio que había instalado uno de sus pequeños hogares en Boca Chica para un “cliente de alto secreto”. En junio de este año, Musk comentó que estaba viviendo en una casa pequeña y modesta en Boca Chica de aproximadamente USD 50.000, lo que pareció confirmar que era el cliente secreto.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021