¿Cómo es la enfermedad sin cura que sufre el cantante José Luis Rodríguez “El Puma”?

Es la misma conclusión de dos ensayos clínicos paralelos sobre otro medicamento, el Nintedamib, publicada en el New England Journal of Medicine en mayo de 2014.

Consciente de que su enfermedad no tiene cura, dijo que no le asustaba la muerte .

“ Espero un milagro de Cristo para mi cuerpo, estamos en eso , y si Dios lo permite estaré unos años más o me iré pronto, no sé”, dijo a la cadena colombiana Caracol tras la presentación.

You May Also Like