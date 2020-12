Cómo es la demanda electoral presentada por Texas ante la Corte Suprema, señalada por Trump como su mayor esperanza: “Esta es la grande”

El Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto por tres jueces progresistas y seis conservadores, cifra esta última que incluye a tres magistrados nombrados por Trump. Esta semana, desechó un caso que intentaba anular los resultados en Pensilvania, y el fallo no mostró ningún voto en disidencia, lo que anticiparía que no tiene intención de intervenir en la elección.

Sin embargo, no ofreció pruebas de fraude significativo y no impugnó el uso de boletas por correo en los estados que ganó Trump . La demanda citó numerosos supuestos ejemplos de fraude potencial ya rechazados repetidamente por los tribunales en docenas de casos planteados por la campaña de Trump.

Texas, un estado sureño en el que ganó Trump, presentó el martes por la noche una demanda, pero no para sus propios resultados, sino para que se anulen la votación de otros cuatro estados en los que ganó Biden: Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin . Esos cuatro territorios tienen el suficiente peso para que, en caso de ser anulados, el demócrata no alcance la valla de 270 votos del colegio electoral. Así, en caso de prosperar, la elección se definiría en el Congreso, un proceso que favorece a los republicanos.

