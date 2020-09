¿Cómo es esperar un primer bebé en una Venezuela en crisis?

“Esto es como un penal… el nerviosismo siempre está”, dijo Leo a The Associated Press mientras esperaba en la calle, frente a la maternidad, ansioso por tener noticias de Ada.

Su pareja, Leo Camejo, no pudo acompañarla durante el parto debido a las restricciones sanitarias impuestas para enfrentar al virus y tampoco tuvo la posibilidad de acudir a una clínica privada, por lo que tuvo que ser atendida en una maternidad gratuita como otras miles de venezolanas que no pueden costar los más de mil dólares a los que asciende el proceso.

You May Also Like