Cómo es el tratamiento de Mila Ximénez para vencer el cáncer

Respecto a si es necesario permanecer o no hospitalizado, este experto indica que, aunque puede depender del caso, por lo general no es necesario ingresar en un centro hospitalario. “La quimio inmuno es un tratamiento qu se pone en vena, normalmente no hay que ingresar. Se suele recibir durante unas horas y luego vuelves a tu casa”, concluye.

La periodista Mila Ximénez no ha dejado de recibir muestras de apoyo y cariño por parte de sus compañeros, así como tampoco ha dejado de lanzar mensajes positivos desde que anunció que padecía un cáncer de pulmón. “Empezamos la batalla”, dijo este viernes en su primera visita al hospital. En esta lucha, la colaboradora recibirá un tratamiento que consistirá en una parte de inmunoterapia y otra de quimioterapia “para que el cáncer no se siga ramificando y que se duerma”, ha contado.

