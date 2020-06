Cómo enseñar a nadar a un niño o a un bebé

De hecho, la APP no recomienda las clases de natación para menores de un año , ya que no existe evidencia de que se reduzca el riesgo de ahogamiento. Sin embargo, “ se puede inscribir en una clase de natación para padres y niños para que su bebé aprenda a sentirse cómodo en el agua ; esta puede ser una actividad para que disfruten juntos”, destacan. En cualquier caso, nunca deberían nadar sin la supervisión de una persona adulta.

En este sentido, existen estudios que aseguran que el inicio de las clases de natación entre la edad de 1 y 4 años puede disminuir el número de ahogamientos . No obstante, se deben tener en cuenta múltiples factores ya que no todos están preparados para aprender a nadar a la misma edad.

