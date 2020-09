¿Cómo encontrar depósitos con rentabilidad? Aquí 5 aspectos clave que debes revisar para no salir perdiendo

Uno de los errores más comunes que se comete a la hora de contratar un producto de inversión o ahorro es el de no salir de la entidad bancaria o no comparar con otros bancos o plataformas, incluso fuera de España.

Además, durante el periodo de tiempo que se mantenga el dinero en la entidad, el cliente no podrá disponer de ese dinero. No obstante, algunas entidades ofrecen la posibilidad de cancelar anticipadamente, aunque en la mayoría de los casos esto implica perder la remuneración acumulada, que se suele obtener al vencimiento del depósito.

Sin embargo, en un entorno de crisis como el actual, en el que los bancos centrales actúan para impulsar la economía de los países bajando los tipos de interés, estos productos rentan menos que hace años, cuando nos encontrábamos en plena expansión económica y el precio del dinero era mayor. No obstante, esto no significa que necesariamente no existan productos atractivos para el bolsillo de los ahorradores, aunque sí hay que saber dónde y cómo buscarlos.

