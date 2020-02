Cómo eliminar las odiosas notificaciones con puntos rojos de Facebook

Asimismo, cabe mencionar que, dentro de ‘Notificaciones’, en ‘Configuración de notificaciones’ tenemos la posibilidad de establecer qué avisos deseamos recibir (y dónde) . No obstante, Facebook informa en su servicio de ayuda de que no hay opción de desactivar del todo las notificaciones. A pesar de la circunstancia, los pasos dados permiten minimizar su incidencia…

Vamos a especificar los pasos necesarios desde la app para móvil de Facebook. Salvo por algunas cuestiones de disposición de elementos en pantalla, la ruta es similar en iOS y en Android . En primer lugar, si no te has resignado a aparcar tu perfil durante un tiempo (los puntos rojos generan efectos secundarios diversos), hay que ir al menú (el icono de las tres líneas horizontales) y buscar ‘Configuración y privacidad’ .

