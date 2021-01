Cómo elegir justo el portátil que necesitas

No vale la pena engañarnos. Si el portátil va a ser para jugar, más vale ir directamente a por un dispositivo gaming y no tratar de buscar soluciones que sirvan para todo. Cada vez son más los aficionados a los videojuegos y las novedades son también cada vez más exigentes con el hardware. Un buen portátil gaming necesitará una tarjeta gráfica potente, un procesador actualizado y, en definitiva, prestaciones muy altas que acabarán repercutiendo en el precio.

Ahora bien, si no tienes ni idea de qué marca o modelo elegir ni tampoco de las características que debería tener tu nuevo portátil, aquí encontrarás algunas propuestas para poder llevarte el que te hace falta sin gastar de más ni lamentar después no haber invertido una cantidad mayor. Tan solo necesitas saber para qué vas a querer tu nuevo portátil.

