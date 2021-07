Cómo elegir el mejor cargador para tu móvil

Si tu teléfono tiene unos años, quizá no soporte muchos vatios, por lo que no necesitarás un cargador muy potente de 20 W. Para saber cuál es el voltaje de salida recomendado para tu móvil, puedes mirar el apartado output que encontraras en el cargador original . De esta forma, tendrás una guía para saber qué cargador comprar.

Hoy en día, parece ser una moda que en las cajas ya no te venga el cargador junto a tu smartphone; Apple empezó a hacerlo, al poco tiempo se unió Samsung. Si te encuentras ante la situación de no tener un cargador o tener el tuyo estropeado y llega el momento de comprar uno. ¿Sabrías cuál comprar?

