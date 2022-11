Cómo distinguir un catarro de una gripe

En realidad, lo que llamamos catarro no se corresponde con un único virus, sino con un grupo de ellos. Son menos peligrosos que en el caso de la gripe, pero a diferencia de ésta no son estacionales y pueden aparecer durante todo el año. Si su incidencia crece en los meses fríos tiene que ver más con nuestros hábitos en esta época (pasamos más tiempo en interiores, cerca de otras personas, con lo que se facilita el contagio) que con la biología del virus o, como se cree popularmente, porque el frío provoque o facilite la enfermedad.

You May Also Like