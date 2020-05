Cómo distinguir la información veraz de medicamentos en redes sociales, según el Colegio de Farmacéuticos

Productos milagrosos, compras por Internet… ¿puede que no sea legal? “Ante la duda, no lo dejes pasar, ponlo en conocimiento de las autoridades sanitarias. Contribuirás a evitar que siga creciendo el fraude y la comunidad te lo agradecerá”.

“Una de cada tres noticias falsas publicadas en la red está relacionada con la salud”, indican. Si el titular es llamativo, tiende al engaño o es demasiado persuasivo puede que sea un bulo. “Ante la duda, no la compartas en tus redes. No contribuyas a la desinformación”.

Todos los medicamentos deben contar con una evidencia científica sólida, ya que es la única prueba de seguridad. Por tanto, no confíes en el “a mí me ha ido bien” y comprueba si está avalado por las autoridades sanitarias.

