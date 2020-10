Cómo disfrutar de una rutina de belleza completa con los productos de Khiel’s rebajados un 25% en El Corte Inglés

Además, en esos momentos nos damos cuenta de que no contamos con los productos adecuados para disfrutar de estos cuidados y siempre estamos atentos a promociones especiales para conseguir aquellos que tanto nos gustan y que son de calidad. ¡Y hoy puedes tener una excusa para volver a darte un capricho! Hasta el próximo 4 de octubre, El Corte Inglés se ha unido al evento de Khiel’s ‘Friends&Family’ en el que la marca rebaja todo su catálogo un 25% para que tengas un gran motivo para mimarte. Además, por compras superiores a 150 euros recibirás uno de sus productos best seller de regalo y si superan los 250 euros, el descuento aumenta al 30%. ¿Quieres conocer cómo introducir estos productos en tu rutina?

