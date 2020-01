Cómo dirigir personas en un barco que se hunde

— NO IGNORE LAS EMOCIONES: Las personas van a estar molestas, temerosas y enojadas. “No querrá descartar las emociones. Eso sólo las entierra y hace que se sientan con más profundidad,” señala Edmondson. Dígales a las personas que usted está disponible para hablar. También motívelas a reunirse sin usted. “Las mejores prácticas que he observado son muchas charlas — personas que se reúnen y simplemente conversan acerca de lo que está pasando,” dice Cameron. Si las personas necesitan un apoyo más especializado para lidiar con lo que sucede, diríjalos hacia ayuda externa, incluyendo consejeros entrenados en outplacement.

— SEA HONESTO Y AUTÉNTICO — SIEMPRE: Ser transparente es crucial. “Sin importar lo que sepa, compártalo con sus empleados,” dice Cameron. No trate de proteger a las personas de la verdad o ignorar lo que está sucediendo, y no diga nada de lo que no esté convencido. En situaciones difíciles como está, las personas están en alerta para detectar mentiras y mensajes poco auténticos.

You May Also Like