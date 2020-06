¿Cómo detectar una web fraudulenta y evitar que nos desvalijen la cuenta?

Para ello es recomendable tener en cuenta una pasarela de pagos como Paylands que incorpora la doble autenticación 3D Secure o “pago seguro”, de obligatorio cumplimiento con la mencionada directiva europea PSD2. Justamente, las autenticaciones 3D Secure, exigen dos pasos para confirmar las transacciones en línea. Una vez que el usuario ha introducido la tarjeta en la web del comercio, es redirigido al site del banco el cual le pedirá el código enviado por SMS al móvil propietario. Si la tarjeta es robada o falsa, el usuario no podrá completar el pago al no tener acceso a esta información. Además, Paylands cuenta con la certificación PCI y dispone de un sistema antifraude inteligente propio para minimizar las posibilidades de sufrir fraude.

Que los usuarios abandonen la compra por no comprometer la seguridad de sus datos bancarios, es más habitual de lo que parece. Para un gran comercio electrónico esto no implicaría grandes riesgos, pero para las pequeñas empresas un abandono al final es una gran pérdida. Para solucionar este problema es importante que los sitios de comercio electrónico generen confianza a través de soluciones de pago que cumplan con las normativas, ofrezcan al usuario todas las garantías de seguridad online que les proteja de cualquier actividad delictiva.

Es más normal de lo que parece que aquellas personas poco familiarizadas con el formato de compra/venta online tengan dudas sobre cómo realizar estas operaciones a través de la web. Por ello hay que estar seguro de dónde las estamos haciendo y asegurarnos de no correr riesgos innecesarios para no tener malas experiencia. En Internet, las cosas pueden parecer lo que no son. Algo que caracterizó al reciente estado de confinamiento fue el crecimiento exponencial del eCommerce y la adaptabilidad de los usuarios a este método de compra.

