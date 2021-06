Cómo detectar anuncios y perfiles falsos en plataformas de segunda mano como Wallapop o Milanuncios

¿Alguna vez has sufrido una estafa en Wallapop o Milanuncios porque no te han vendido el producto que deseabas o te han robado dinero? Si crees que era imposible detectar anuncios y perfiles falsos en dichas aplicaciones, estabas equivocado. Desde 20BITS te hacemos una lista con los consejos más idóneos para evitar dichas estafas.

