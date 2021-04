Cómo desinfectar tu móvil según la profesión a la que te dedicas

Los sanitarios y trabajadores de emergencia deben tener especial cuidado con sus teléfonos móviles y limpiarlos correctamente. Sobre esto, un estudio de la Universidad Ondokuz Mayis en Turquía publicado por la revista ‘Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials’ ha comprobado que casi el 95% de los móviles de sanitarios tenían varios tipos de bacterias que podrían trasmitir enfermedades graves. De estos, solo el 10% se limpiaban y desinfectaban de manera regular.

Para los que trabajen como repartidores, la guía de Bullit Group recomienda que no saquen sus móviles del vehículo o de sus bolsillos siempre que sea posible y que no coloquen su móvil boca abajo. Además, recuerdan que “los picaportes y los timbres son una fuente potencial de contaminación” y que, antes de volver a usar los móviles, habrá que lavarse las manos con gel hidroalcohólico.

