Cómo desinfectar el teclado del ordenador

En este paso debemos tener cuidado para no humedecer en exceso el paño , ya que no es recomendable que al pasarlo por el teclado queden gotas sobre él. Para limpiar las teclas en profundidad podemos emplear bastoncillos para las orejas , aunque con el máximo cuidado de que no permanezca dentro la suciedad ni pelusillas.

You May Also Like