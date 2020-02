Cómo deshacer un envío de Gmail que acabo de mandar

Para estas situaciones, Gmail contempla de opción de deshacer el envío y así quedarse ya tranquilo . No obstante, cabe matizar que esta acción solo puede acometerse justo después del envío . No vale eso de darse cuenta del problema horas después e intentar enmendarlo entonces…

Hay días en los que el bucle laboral lleva a pensar que la vida es eso que transcurre mientras envías un sinfín de mails. Cuando se ha perdido la cuenta de los que se han escrito y mandado , en medio de la inercia y la mecánica pueden surgir despistes inoportunos : documentos sin adjuntar, detalles importantes que no se han especificado en el texto, el olvido de algún destinatario… Peor es cuando te percatas tarde de que has mandado ese correo (sí, precisamente ese; la ironía de las cosas) a quien no debías.

