¿Cómo desengancharte del Instagram de tu ex?

No te frustres por querer verle/a. Te interesa la vida de gente que no conoces de nada, pues imagínate de gente que ha sido importante en tu vida”.

No pienses que eres una tonta por hacerlo, acepta que tu mente te pida ver el perfil de tu ex, tan normal como la vida misma. Ese es el primer paso para superar algo.

Es muy común no poder dejar de ver cada segundo el Instagram de tu pareja cuando recién han terminado su relación. Lo sé, inconscientemente lo hacemos como para auto lastimarnos e imaginarnos cosas que no son.

