Cómo descargar todos mis archivos de Google Fotos y Google Drive antes de que dejen de ser gratuitos para no perderlos

No hay que ponerse nervioso. Queda mucho tiempo. Pero sí es importante saber que, si no se quiere perder información, en algún momento habrá que d escargar los archivos de Google al dispositivo . Si es sólo un archivo, foto o vídeo, basta con ir a dónde está y elegir la opción de descargar.

Seguro que muchos y muchas tuvisteis un ratito de congoja el pasado 14 de diciembre cuando algunos servicios de Google como Gmail o Drive se cayeron a nivel mundial . Afortunadamente, todo se quedó en un susto. Lo que irá mucho más allá de un ligero sobresalto es lo que puedes perder si, antes del 1 de junio de 2021, no has decidido descargar archivos de Google Fotos y Google Drive .

