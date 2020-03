Cómo dejar el trabajo en la oficina

Como individuos, necesitamos un descanso mental para hacer nuestro mejor trabajo, y tomar tiempo para nosotros mismos — sin la distracción del trabajo — puede ayudarnos a ser nuestra mejor versión. No puedo garantizarle que los pensamientos del trabajo no cruzarán su mente, pero con estos cuatro pasos, puede reducir sus distracciones laborales fuera de horario.

— TERMINE SU TRABAJO EN LA OFICINA: Si quiere dejar de sentirse distraído por el trabajo fuera de horario, necesita realmente hacer su trabajo durante el día. Cuide su tiempo. Dedique tiempo a trabajar en los proyectos. Asigne tiempo en su calendario para responder correos electrónicos. Si para darle seguimiento debe ir a trabajar a un lugar fuera de su oficina, hágalo. Haga reuniones consigo mismo para terminar tareas. Es excepcionalmente difícil — si no es que imposible — no distraerse con el trabajo cuando está estresado porque no lo ha terminado.

— COMUNÍQUESE CON SUS COLEGAS: Si su trabajo tiene fronteras claras, infórmeles a sus colegas: “Salgo del trabajo a las 6 p.m., así que, si me contactan después de esa hora, esperen mi respuesta después de las 9 a.m. del siguiente día hábil.” Si su trabajo requiere conectividad constante, defina guías respecto a cómo pueden contactarlo: “Está bien escribirme mensajes de texto en el día, pero después de las 6 p.m., por favor envíame un correo electrónico, a menos que sea urgente.” Si tiene un horario flexible, podría decir: “En algunos momentos del día podría estar lejos de mi computadora. Si necesitas una respuesta rápida, llámame o mándame un mensaje de texto”.

You May Also Like