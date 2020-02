Cómo deducir el gasto escolar del impuesto sobre la renta

Los contribuyentes que están obligados a presentar declaración de la renta lo deben hacer antes del 15 de marzo, con la posibilidad de solicitar una prórroga hasta el 15 de abril. No obstante, aquellos que no están obligados (los asalariados con un único ingreso) lo podrán hacer en cualquier momento, sin mayor límite de tiempo.

Los asalariados que ganan menos de $11,000 al año, no pagan impuesto sobre la renta y por lo tanto no optan a este beneficio.

En estos casos, también podrán deducirse los gastos escolares de sus hijos, pero no tendrán derecho a devolución, puesto que a estos profesionales no se les retiene impuesto sobre la renta, explicó a este diario Graciela Arjona, coordinadora de Gastos Escolares de la Dirección General de Ingresos (DGI).

