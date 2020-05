¿Cómo declarar en la renta una vivienda heredada?

Si no se tiene alquilada ni se emplea para realizar ninguna actividad económica y está a disposición de los propietarios pero no como vivienda habitual la opción a seleccionar es “ A disposición de sus propietarios ”. Una vez marcado, el programa incluirá en la declaración, una “Imputación de renta inmobiliaria”. Es decir, tener un piso “vacío” implica tener que declarar una renta en el impuesto. Es el caso de las segundad viviendas o viviendas de vacaciones.

Los contribuyentes tienen la obligación de incluir todos los bienes inmuebles que tenga en su propiedad, aunque, bien es cierto, que eso no significa que haya que pagar por ellos, ya que si se trata, por ejemplo, de una vivienda de uso habitual no se tendrá que declarar ninguna renta por ella, y por tanto no implica ningún pago en el IRPF.

En plena campaña de declaración de la renta, normalmente, dar cuentas al fisco suele ser sencillo, incluso puede que no se tengan que realizar ningún cambio en el borrador propuesto. Pero, también, pueden surgir dudas sobre circunstancias que no suelen ser comunes. Es el caso de la declaración de una vivienda heredada .

