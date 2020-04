¿cómo deben cogerse de forma correcta?

Del mismo modo, Sanidad avisa que no se pueden poner en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después de su uso. Una vez transcurrido el periodo recomendado, se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico, preferiblemente con tapa y control no manual, si bien se aconseja utilizar doble bolsa con el fin de preservar el contenido de la primera en caso de desgarro de la bolsa exterior.

Las autoridades sanitarias recomiendan desechar la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilizarla a no ser que se indique que son reutilizables. Las desechables deben cambiarse por otras nuevas cuando quedan mojadas por su uso, y es importante reemplazarlas por otras nuevas y no reutilizarlas.

Antes de ponerse una mascarilla, es necesario lavarse las manos con jabón o gel con alcohol. A la hora de colocarla sobre la piel desnuda, hay que cubrir totalmente boca, nariz y barbilla y es importante que no quede ningún hueco entre la cara y la máscara. Importante identificar la parte superior y ajustar la pinza nasal a la nariz; sostenerla desde el exterior y sujetar el arnés de la cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos; bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla; y no tocarla con las manos.

Estas máscaras sirven de barrera de protección pero no poseen filtros de partículas. Son para personas adultas sin síntomas que no tengan mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas. Según han precisado a Efe fuentes de Interior, algunas de las que se repartirán serán reutilizables.

