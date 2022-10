Cómo debemos escribir ‘por qué’, ‘porqué’, ‘porque’ y ‘por que’

Una de las numerosas dudas que puede surgir a algunas personas en el momento de escribir un texto aparece a la hora de utilizar la preposición ‘por’ unida al pronombre ‘que’ y que puede utilizarse para referirse a infinidad de cosas, debido a que, según cómo se escriba (junto, separado, con tilde o sin ella) tiene una utilidad e intención diferente (interrogativo, exclamativo, conjunción casual…).

En este artículo trataré de resolver las posibles dudas que podrías tener, para que sepas en qué momento debes escribirlo junto o separado, con tilde o sin ella.

El modo ‘por qué’, es uno de los más conocidos y utilizados, ya que es el usado para iniciar numerosas preguntas (¿Por qué el cielo es de color azul?), también aparece introducido en oraciones interrogativas (No sé por qué tengo que obedecerte) o exclamativas (¡Por qué no te callas!). En este caso hemos utilizado la preposición por junto al interrogativo o exclamativo qué.

Pero hay ocasiones en las que nos encontramos que se puede escribir junto (porqué), en este caso se trata de un sustantivo masculino que equivale a los términos ‘razón’, ‘causa’ o ‘motivo’ y que va, normalmente, precedido de un artículo u otro determinante (El porqué de la lluvia de estrellas / El motivo de la lluvia de estrellas; Todo tiene su porqué / Todo tiene su razón). Este sustantivo también tiene su forma en plural (Le explicó los porqués de su comportamiento).

La forma ‘porque’ es una conjunción casual, usada para introducir oraciones subordinadas que expresan causa y puede sustituirse por las formas ‘puesto que’, ‘debido a que’, ‘dado que’ o ‘ya que’ (No he ido a trabajar porque me encontraba mal / No he ido a trabajar debido a que me encontraba mal). También es empleada como encabezamiento a las respuestas de preguntas que se han formulado usando ‘por qué’ (¿Por qué has venido? Porque quería verte). Cabe destacar que, aunque la RAE prefiere que se escriba en una sola palabra, hay ocasiones en las que se podría usar en dos y sería igualmente correcto (No he ido a trabajar por que me encontraba mal).

Para finalizar, nos encontramos con ‘por que’, que se trata de la combinación de la preposición ‘por’ junto al pronombre relativo ‘que’ y un buen truco para saber cuándo podemos utilizarlo es probando si entre ambos cabría un artículo (Este es el motivo por que te he llamado / Este es el motivo por el que te he llamado), en este caso podría ser usado en sustitución de la forma ‘por el cual’ (Este es el motivo por el cual te he llamado). También podemos encontrar ‘por que’ en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que (Los niños están nerviosos por que nos vayamos ya de vacaciones / El guarda vela por que haya seguridad en el recinto).